ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ

Garuda Purana: ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.  

Nov 27, 2025, 04:59 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದೇ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ

Garuda Purana: ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ತಪ್ಪೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಆಭರಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ತವರ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸಂಪರ್ಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಆತ್ಮವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಧದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮೃತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಧರಿಸುವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರ.. ಈ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ...

ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಕಂಬಳಿ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೃತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮರಣದ 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಪುರಾಣದ ನಿಯಮ. ಈ ದಿನಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಧರಿಸದೆ ಮೊದಲು ಅವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನಂತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ, ಆಭರಣ ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಗಡಿಯಾರ, ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು–ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೃತರೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

 

