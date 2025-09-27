ಲವಂಗದಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

Deepa A Reddy
Sep 27,2025

ಲವಂಗದ ಉಪಯೋಗಗಳು:

ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಲವಂಗದ ಪರಿಣಾಮ:

ಲವಂಗವನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲವಂಗ ಪರಿಹಾರಗಳು:

ಲವಂಗವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು;

ಲವಂಗವನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲವಂಗ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು:

ಲವಂಗ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಲವಂಗ ನೀರು:

5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ದೀಪಂ:

ಲವಂಗವು ಶನಿ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲವಂಗ ನೀರು:

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನ ಶೈಲಿ:

ಲವಂಗವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

