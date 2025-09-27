ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಲವಂಗವನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗವನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
ಲವಂಗವು ಶನಿ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಲವಂಗವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.