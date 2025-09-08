Vastu remedies: ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಬುತ ಪರಿಹಾರ! ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು

Deepa A Reddy
Sep 08,2025


Vastu remedies: ಲವಂಗದಿಂದ ಧನಾತ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಲವಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲವಂಗ

ವಾಸ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಲವಂಗಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ

ಕರ್ಪೂರದ ಮೇಲೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.

ಹಣದ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಲವಂಗವೂ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ

ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಕಾಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕಪಾಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರ್ಸ್‌

ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಇರುುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮ

ಲವಂಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ

ಲವಂಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ನಟ ಸಿಂಬು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದಪ್ಪ.. ಉದ್ದ.. ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ!

ಈ ಮಸಾಲೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ

ಸೊಂಟದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ !
Read Next Story