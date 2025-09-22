ನೈಋತ್ಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಇಡಲು ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 22,2025

ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಇಡಿ

ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಮಾಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು

ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಇಡಬಾರದು.

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊರಕೆ ಇಡಬಾರದು.

ತಾರಸಿ & ಅಂಗಳ

ರಾತ್ರಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಮನೆಯ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೊರಕೆಯನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ

ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಯಾರದಾದರೂ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಇದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ.

