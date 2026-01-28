ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಲಾ ಯಾವಾಗಲೂರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನ ಸದಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.