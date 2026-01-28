ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Jan 28,2026

ದೃಷ್ಟಿ

ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಲಾ ಯಾವಾಗಲೂರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನ ಸದಾ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

