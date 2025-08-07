ಶ್ರೀ ರಾಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ರಾವಣ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸುಭೀಕ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಮರ್ಯಾದ ಪುರೋಷತ್ತಮನಿಗೆ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ರಘುಪತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಅವರನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಈ ಜನರು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕರು. ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಈ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಈ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ. ಹೀಗಾಗೇ ರಾಮನ ಕೃಪೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.