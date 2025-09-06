ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೀರ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಪೂಜೆ, ದಾನ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.