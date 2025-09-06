ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ

ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

Sep 06,2025

ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೀರ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತರುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಾನ

ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಪೂಜೆ, ದಾನ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ

ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ

ಶನಿಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಶನಿಯು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

