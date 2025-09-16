ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭಫಲ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದೇ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.25ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವುದು.
ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.