ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ.

Sep 16,2025

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕಟಕ ರಾಶಿ

ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭಫಲ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರನಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ

ಇದೇ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.25ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

ವಿಶೇಷ ಧನ ಲಾಭ

ಶುಕ್ರನ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವುದು.

ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ

ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.

