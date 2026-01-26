ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕಣಗಲೆ ಗಿಡಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ, ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು ಈ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶಮನಗೊಂಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ/ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಣಗಿಲೆ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.