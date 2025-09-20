ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ... ಈ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ "ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ" ಅಥವಾ "ಸದಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ" ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 20,2025

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವನ ವಿಧಾನ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಂತಹ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಗ, ತಪಸ್ಸು, ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ಪಂಥಗಳು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪಂಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜೀವನ ವಿಧಾನ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ವೇದಾಂತ, ಯೋಗ & ಸಾಂಖ್ಯ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ & ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಏಕ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು & ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಣ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್

ಗಿಡ ತುಂಬಾ ಗುಲಾಬಿ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿ

ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ..!
Read Next Story