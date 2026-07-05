/Weekly Horoscope: ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್‌, ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

Varabhavishya in Kannada July 06th to July 12th 2026: ಪರಾಭವ ನಾಮಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣೇ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಈ ವಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಗ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಶೋಭನ ಯೋಗ, ಅತಿಗಂಡ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮಾ ಯೋಗ, ಧೃತಿ ಯೋಗ, ಗಂಡ ಯೋಗ, ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜುಲೈ 06 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12ರವರೆಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Weekly Horoscope):
ಈ ವಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಕುಜ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಜನ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Weekly Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಜ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು. ಬುಧ ವಕ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಎಳೆದಾಟ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Weekly Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಜ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬುಧ ವಕ್ರೀ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನೂ ಸಹ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮಗೇ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದ ಅಹಂ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Weekly Horoscope):
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಜ ಹನ್ನೊಂದು, ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಹು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಚೋರ ಭೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಬೇಡಿ. ವೃತ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Weekly Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಕುಜ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮಕಾರಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಬುದ್ಧಿಕಾರಕ ವಕ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ವಾರ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Weekly Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಕಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಬಾಧಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯವು ನೀವಂದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುರು-ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಯಾಮೃತ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Weekly Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಬುಧ ವಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಧನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Weekly Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕುಜ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ವಿಚಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Weekly Horoscope):
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಜ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Weekly Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರು-ಪೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕುಜ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬುಧ ವಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Weekly Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಾದಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು. ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆ, ರಾಹು ಪ್ರಬಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲವೇ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Weekly Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬರವಣಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.