Weekly Horoscope: ಈ ವಾರ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

Varabhavishya in Kannada Apr 20th to Apr 26th 2026: ಈ ವಾರ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರವರೆಗೆ ಈ ವಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ? ಈ ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Weekly Horoscope):
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಹೇರಳವಾದ ಸಂತೋಷ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Weekly Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಒಳಿತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Weekly Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾರ ಇದಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Weekly Horoscope):
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ - ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Weekly Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ದಣಿವು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವಾರ ವ್ಯಾಪಾಸ್ಥರು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Weekly Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಈ ವಾರ ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Weekly Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರವಿಡೀ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Weekly Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಡೀ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Weekly Horoscope):
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ತಿರುಗಿರಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಸಂದರ್ಭಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Weekly Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಾರದ ಆರಂಭವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೋಚಿತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Weekly Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚುನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಾರದ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Weekly Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಜರಿತವು ನಿವಾರಣೆಯಾಯಾಗಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.