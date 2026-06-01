Vara Bhavishya in Kannada June 01st to June 07th 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು, ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿ, ಶುಭ, ಮದುವೆಯ ಅಂಶ ಎಂದೆನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಜೂನ್ 02, 2026ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Weekly Horoscope):
ಈ ವಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಾರವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಲಿದ್ದು, ಮಾತೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶೈಲಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Weekly Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ವಾರವು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Weekly Horoscope):
ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Weekly Horoscope):
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಆರಂಭವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುದೇವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರತು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Weekly Horoscope):
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Weekly Horoscope):
ಜೂನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Weekly Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರವು ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ., ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Weekly Horoscope):
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಚಂದ್ರನು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Weekly Horoscope):
ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಗುರು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಕಾರಕ ಚಂದ್ರ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ರಂದು, ಗುರುದೇವರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Weekly Horoscope):
ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Weekly Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಚಂದ್ರನು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹು ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Weekly Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುದೇವರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
