Weekly Horoscope: ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್

Varabhavishya in Kannada Mar 30th to Apr 05th 2026: ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ, ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aries Weekly Horoscope):
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಮಾಡು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವೇ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕುಂದಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Taurus Weekly Horoscope):
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರವಾಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Gemini Weekly Horoscope):
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Cancer Weekly Horoscope):
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಡೀಲ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Leo Weekly Horoscope):
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಖರೀದಿ/ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ವಾರವಿಡೀ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿದ್ದು ವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಇದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Virgo Weekly Horoscope):
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಯ-ವಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ವಿಷಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಾರ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಹ ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ಕಾಲಚಕ್ರ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Libra Weekly Horoscope):
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವಾರದ ಆರಂಭವು ತುಂಬಾ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Scorpio Weekly Horoscope):
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನೀವಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Sagittarius Weekly Horoscope):
ಈ ವಾರ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ನಿಮಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Capricorn Weekly Horoscope):
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಾರದ ಆರಂಭವು ನಿಧಾನಗತಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗದ ಶುಭ ಫಲದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭಾವ್ಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Aquarius Weekly Horoscope):
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಭೇಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ (Pisces Weekly Horoscope):
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲವೇ, ಉದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೀ ಪ್ರವಾಸವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.