Weekly Horoscope: ಮಾರ್ಚ್‌ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!

Weekly Horoscope (23-29 March 2026): ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ 4ನೇ ವಾರವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯ ಮೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಸುವಿಗಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡಲಿದ್ದು, ನೀವು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆಸೆಗಳು ಈ ವಾರ ಈಡೇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ನೀವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ದಣಿವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರದ ಆರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು-ಕಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಗಣೇಶನಿಗೆ ದೂರ್ವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪರಿಹಾರ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ . ನೀವು ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಷ್ಟಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಇತರರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು-ಲಾಭ ಸಾಧಿಸಲು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಸರಿ ತಿಲಕವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳ ಹೊರೆ ಹೊರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಂತನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಾರ ನೀವು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)