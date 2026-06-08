8 To 14 june 2026 horoscope: ಜೂನ್ 8-14 ರ ವಾರದ ಜಾತಕ: ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರರು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರದ ಜಾತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜಾತಕ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
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ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪರಿಣತಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿರುತ್ತವೆ.ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರದಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು . ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಂಬಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವಮಾನದ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಚಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು , ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ವಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಂಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು . ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ.ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸಹ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿವಾದಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ
ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಷ್ಟದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಟರಿ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರ ಭಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತದೆ.ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ.
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