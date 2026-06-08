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ಮುಂದಿನ 7 ದಿನವೂ .. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಡಬಲ್‌... ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮದಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

8 To 14 june 2026 horoscope: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 7ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5ರಾಶಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ  ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ, ಧನ ಯೋಗ  ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಣ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಯಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 08, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:38 AM IST
ಮುಂದಿನ 7 ದಿನವೂ .. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಡಬಲ್‌... ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮದಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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