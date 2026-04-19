Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ; 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!

ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊಸ ವಾರವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:59 PM IST
Weekly Numerology Predictions: ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಿಂದ 26ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಈ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28)

* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ, ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ
* ಹಣಕಾಸು: ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಮೃದುವಾದ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (2, 11, 20, 29)

* ವೃತ್ತಿ: ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಬಜೆಟ್ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಮಾತುಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30)

* ವೃತ್ತಿ: ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು
* ಹಣಕಾಸು: ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಚ್ಚರ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (4, 13, 22, 31)

* ವೃತ್ತಿ: ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಸಲಹೆ: ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23)

* ವೃತ್ತಿ: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಹಠಾತ್ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು
* ಸಲಹೆ: ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24)

* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು
* ಹಣಕಾಸು: ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ
* ಸಲಹೆ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (7, 16, 25)

* ವೃತ್ತಿ: ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
* ಹಣಕಾಸು: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಏಕಾಂಗಿ ಭಾವನೆ
* ಸಲಹೆ: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ

ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 (8, 17, 26)

* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಹಣಕಾಸು: ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟ
* ಸಲಹೆ: ನಮ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿ
 
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9, 18, 27)

* ವೃತ್ತಿ: ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
* ಹಣಕಾಸು: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಹಳೆಯದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ

ಈ ವಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

