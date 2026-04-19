Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ; 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!

Weekly Numerology Predictions: ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಿಂದ 26ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಈ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28)
* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ, ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ
* ಹಣಕಾಸು: ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಮೃದುವಾದ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (2, 11, 20, 29)
* ವೃತ್ತಿ: ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಬಜೆಟ್ ಪಾಲನೆ ಮುಖ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಮಾತುಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30)
* ವೃತ್ತಿ: ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು
* ಹಣಕಾಸು: ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಚ್ಚರ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (4, 13, 22, 31)
* ವೃತ್ತಿ: ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಸಲಹೆ: ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (5, 14, 23)
* ವೃತ್ತಿ: ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
* ಹಣಕಾಸು: ಹಠಾತ್ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು
* ಸಲಹೆ: ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24)
* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು
* ಹಣಕಾಸು: ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ
* ಸಲಹೆ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (7, 16, 25)
* ವೃತ್ತಿ: ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
* ಹಣಕಾಸು: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಏಕಾಂಗಿ ಭಾವನೆ
* ಸಲಹೆ: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 (8, 17, 26)
* ವೃತ್ತಿ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಹಣಕಾಸು: ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟ
* ಸಲಹೆ: ನಮ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿ
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9, 18, 27)
* ವೃತ್ತಿ: ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು
* ಹಣಕಾಸು: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿ
* ಸಂಬಂಧಗಳು: ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ
* ಸಲಹೆ: ಹಳೆಯದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!
ಈ ವಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)