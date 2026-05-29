Money Astrology : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವನು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಹ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ..
Lucky zodiac signs in money : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ' ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 28 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಸುಖಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರ ಧನ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 30ರ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ-ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. 42 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಧನಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು 30 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 32 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ ಇವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪನಾಶೀಲ ಸ್ವಭಾವದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಲಿದ್ದು, 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಭೀತ ಸ್ವಭಾವದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 28 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 32 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೂಡಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಲಾಭ ತರಲಿವೆ. 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಸದಾ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು (Partnership) ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಇರಲಿದೆ. 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಎದೆಗುಂದದೆ ಛಲದಿಂದ ಇರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಧನಲಾಭವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲುಗಾಡದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು 22ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೀರ್ತಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಲೋಚನೆ (Consultancy), ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ ಸಂಘರ್ಷಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿಯು ಇವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಫಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಳೆಗೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಾಧ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಸದಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ನೂತನ ಉದ್ಯಮಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಇನ್ನು 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಒಲಿಯಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ.)