  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಮೃತ ತಂದೆ ಮಗ-ಮಗಳ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು! ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇದು ಹೆತ್ತವರ ಕಾಳಜಿ ಸಂಕೇತ 

Dream science : ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ತಂದೆ ಬಂದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ.. ಬಹುಷಃ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಮೂನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:44 PM IST
    • ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತವೆ
    • ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ
    • ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Dead father in Dream : ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಡ್ರೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ತಂದೆಯ ಕನಸು. ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಮಹತ್ವ, ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ತಂದೆಯ ಕನಸು : ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕನಸು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಕನಸು : ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕನಸು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ತೊಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ.. 6 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ

ಮೃತ ತಂದೆ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಕನಸು : ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಕನಸು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಸೆ ಈಡೇರದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪಿತೃ ದೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು : ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dream of dead father meaningseeing deceased father in dreamspiritual meaning of dead father in dream

