  • ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ?

ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ?

ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:43 PM IST
  • ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೋಡಬಾರದು
  • ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
  • ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ

ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಶುಭವೋ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ?

Black cat superstition: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ನೋಡಬಾರದು. ಇದನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣಿಸಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಎದುರಾದರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗಳಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಎದುರಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಹಗೆತನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಕಾಗೆ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಕೂಗುವುದನ್ನ ನೋಡುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಶುಭವಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಾಯಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೊಗಳಿದರೆ, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆ & ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

