  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಕಾಶದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 6, 2026, 02:14 PM IST
  • ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
  • ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ
  • ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು

Eclipse In Dreams: ಕನಸುಗಳು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕನಸಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕನಸುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? 

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕತ್ತಲೆ ನೋಡುವುದು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡುವುದೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕನಸನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕನಸು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

* ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ. 
* ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿ.
* ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿ. 
* ಬೆಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. 

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರ ಅರ್ಥ 

ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತರಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ,  ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

* ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿ 'ಓಂ ಶ್ರಮ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಮ ಸಃ ಚಂದ್ರಂಸೇ ನಮಃ'. 
* ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. 
* ಶಿವನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ. 
* ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Surya Grahan DreamsEclipse In DreamSURYA GRAHANCHANDRA GRAHANEclipse In Dream Meaning

