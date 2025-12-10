English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:36 PM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ
  • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡರೆ ಅರ್ಥವೇನು?

Trending Photos

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
camera icon6
Water Heater
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ಕಾಂತಾರದ ಕನಕವತಿಗೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ.. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon6
BULLION MARKET
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

Swapna Shastra in Kannada: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ... ಮಲಗುವಾಗ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕನಸು ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಷಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂಬರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತ ದೇಹ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಅಥವಾ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡರೆ ಏನರ್ಥ?

ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವೇ ನೋಡಿ 2026ರ ಟಾಪ್ 4 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು: ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಭೋಗ..!

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಆಸೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥ..

ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತದೇಹ ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕಂಡರೆ, ಈ ಕನಸು ಅಶುಭ. ಇದರರ್ಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಕನಸು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಡತನ ಕಳೆದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..

ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತ ಬಂಧುಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದು ಸಹ ಅಶುಭ ಕನಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರವೂ ಆತ ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Swapna ShastraSwapna Shastra in kannadaKannada Swapna ShastraDream Meaningdreams meaning death in dream

Trending News