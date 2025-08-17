Vastu Tips: ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಬರುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ?

Crow vastu tips: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮನೆಗೆ ಅವುಗಳ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ.
ಕಾಗೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅತಿಥಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗಳ ಹಿಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಅನಾಹುತದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದು ಕೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)