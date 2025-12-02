English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಂಡೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಂಡೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Dream Astrology : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ... ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:43 PM IST
    • ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ...
    • ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ..
    • ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಂಡೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

Dream psychology : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.. 

ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣವು ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕನಸುಗಳು ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೂ ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು.

ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

