ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿವೆಯೇ..? ನಿಮ್ಮಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 03:52 PM IST
    • ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿಗೂ ಕಾರಣ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
    • ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ಶುಭವೋ.. ಅಶುಭವೋ..?

Hair on ear meaning : ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..

ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಆಕಾರ, ನಡಿಗೆ, ಮೈಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌; ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ.. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುವುದು

ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಹತ್ವ:  ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಹಣೆ, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ತುಟಿ, ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಇಂದು ನಾವು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವುದರ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 

ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ : ಸಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ! ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಒಕ್ಕರಿಸಲಿದೆ ದರಿದ್ರ..

ಶಾಂತ, ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು: ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ..  

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವ: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

