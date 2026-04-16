ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ.! ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷಿತ?

Car Colour Astrology : 2017 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊನಾಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಪಘಾತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸಿರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು 17 ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಗೋಚರತೆ' (Visibility) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಹಗಲು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ, ಮಳೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಇರಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಇತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಬಿಳಿ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಂತರ ಬೂದು, ಬೆಳ್ಳಿ, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಆಕ್ರೋಶ
ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶುದ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು 1, 2 ಅಥವಾ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)