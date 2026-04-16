  • ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ.! ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 16, 2026, 01:04 PM IST
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
camera icon4
Sun transits Aries
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ..!
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
camera icon4
vaibhav sooryavanshi
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಟೀಮ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೇಸರ! ಕಾರಣವೇನು?
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ₹69,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ವಾರ್ಷಿಕ 6% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ NC-JCM ಬೇಡಿಕೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
Car Colour Astrology : 2017 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊನಾಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಪಘಾತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸಿರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು 17 ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಗೋಚರತೆ' (Visibility) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಅಂದರೆ, ಹಗಲು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ, ಮಳೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಇರಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಇತರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಬಿಳಿ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಂತರ ಬೂದು, ಬೆಳ್ಳಿ, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶುದ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು 1, 2 ಅಥವಾ 9 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

