ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..! ಹಣದ ರಾಶಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತೆ.. ಇದೇ ವಾಸ್ತು ರಹಸ್ಯ

Vastu tips in Kannada : ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಇರಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಯಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುರಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.. ನಂಬಿಕೆ- ಮೂಡನಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು Zee Kannada news ಧೃಢಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ..