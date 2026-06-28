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ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ದರ್ಶನ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೋ?

Snake in Dream meaning : ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚದೆ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶುಭ ಶಕುನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಹಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Jun 28, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:12 PM IST
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ದರ್ಶನ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂಬರುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೋ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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