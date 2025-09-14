ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..! ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

Swapna Shastra: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಶುರು, ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಕನಸು ಒಂದು ಅಶುಭ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾವು ಕಚ್ಚದಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.