Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 04:21 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಜು ಒಡೆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ? ದುರದೃಷ್ಟವೋ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು?

Vastu tips in Kannada : ಗಾಜು ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಶಕುನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಜು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಯಾವುದೋ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಜನರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯಬಾರದು.. ಏಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ...

ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಜಾನೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಇದರೆ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನು ಒಡೆಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ : 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತು

ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಒಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಕನ್ನಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ

ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗಾಜು ಒಡೆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗಳಿಲ್ಲ)

