ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Chandra Grahan 2026: 2026ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಫಾಲ್ಗುಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಹಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.20ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6.47ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡಬೇಕು. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿಡುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ", "ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ" ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಭ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ಸಹ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ತರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ
ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕೇವಲ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)