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ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೇ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

Torn clothes vastu : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಧರಿಸದೇ ಇರುವ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮನೆ ಒರೆಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 17, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:38 PM IST
ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಿಸಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೇ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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