Vastu tips in Kannada : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಸದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ, ಹರಿದ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೌದು.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಹ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಪಾಟು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬೇಡವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?.. ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ..
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ : ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹರಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ : ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಒರೆಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿರಿಂದ ಸುಖ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ.. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)