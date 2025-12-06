English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Laxmi Devi blessings : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ. ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.. ಯಾವುವು ಆ ಐದು ವಸ್ತುಗಳು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:30 PM IST
    • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ.
    • ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ.
    • ಇವುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ..

ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಣ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.! ಇವು ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲ

Shri Yantra benefits : ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖ (ಬಲಗೈ ಶಂಖ): ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲಗೈ ಶಂಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ: ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ

ಕವಡೆ : ಕವಡೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೌಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕಮಲದ ಹೂವು: ಕಮಲದ ಹೂವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮೆ: LICಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು... 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ...

ಬೆಳ್ಳಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

