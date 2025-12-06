ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಣ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.! ಇವು ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲ

Shri Yantra benefits : ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖ (ಬಲಗೈ ಶಂಖ): ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲಗೈ ಶಂಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣವರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರ: ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ನಿರಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕವಡೆ : ಕವಡೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲದ ಹೂವು: ಕಮಲದ ಹೂವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಮಲವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.