Vastu tips for money : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೆಂಪು ಕಾಗದ : ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬೇಕು), ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷತೆ (21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು) : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. 21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲದ ಮರದ ಏಲೆ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿಯಿಂದ 'ಶ್ರೀ' ಎಂದು ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಎಲೆ ಒಣಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪುಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ : ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬುಧ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.