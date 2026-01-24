English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ..! ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ..! ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲ್ಲ

Wallet vastu tips : ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣವಿರಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:20 PM IST
    • ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣವಿರಬೇಕೆ..?
    • ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
    • ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..

Trending Photos

Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
camera icon7
gillinata
Gillinata: ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೀಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಢವಢವ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಪಲಾರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
camera icon6
Julia Ann
ನನ್ನ ಎದೆ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಯ್ತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌
kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kareena Kapoor
kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
camera icon6
South Actress Sai Pallavi
ನಾನು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣ..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ..! ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲ್ಲ

Vastu tips for money : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಚೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಂಪು ಕಾಗದ : ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬೇಕು), ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಅಕ್ಷತೆ (21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು) : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. 21 ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲದ ಮರದ ಏಲೆ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರವು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿಯಿಂದ 'ಶ್ರೀ' ಎಂದು ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಎಲೆ ಒಣಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು

ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪುಗಳು : ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.

ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ : ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬುಧ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vastu Tipsattract moneyattract wealthAstroLuck

Trending News