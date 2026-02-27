ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ? ಅಂದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತಾ?

Chandra Grahan 2026 Sutak Time: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು 3 ಪ್ರಹರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣದ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತಕವು ಅಶುಭ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸೂತಕ ಸಮಯ
ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.39ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6.46ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.28ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು
ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
* ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಹವನ, ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ.
* ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮುಂಡನ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
* ಸೂತಕ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.
* ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸೂತಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜಪಿಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯ 2026
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆರಂಭ (ಚಂದ್ರೋದಯದೊಂದಿಗೆ) - ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026, ಸಂಜೆ 06:26
* ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ಸಂಜೆ 06:46
* ಚಂದ್ರೋದಯ - ಸಂಜೆ 06:26
* ಪೆನಂಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:16
* ಪೆನಂಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:21
* ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ - ಸಂಜೆ 04:35
* ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ - ಸಂಜೆ 05:04
* ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಸಂಜೆ 05:33ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
* ಪೆನಂಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ - ಸಂಜೆ 06:46
* ಪೆನಂಬ್ರಾ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ - ಸಂಜೆ 07:52
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ..
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)