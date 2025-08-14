ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಾಳೆಯೋ... ನಾಡಿದ್ದೋ? ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗ?

when is Janmashtami in Udupi: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ, ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 5252 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗ, ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಘ್ರುವ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಿನ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:06 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:34 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಯ ತಿಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸ್ಥಾನ: ಈ ದಿನ, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:43 ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದನ್ನು ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪೂಜೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಶಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶಿತ್ ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ. ನಿಶಿತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಪೂಜಾ ಮುಹೂರ್ತ: ಆಗಸ್ಟ್ 16 ನಿಶ್ಚಿತ ಪೂಜಾ ಸಮಯ - ಉತ್ತಮ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:04 ರಿಂದ 12:45 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:38 ಕ್ಕೆ.
ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:49
ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಕೊನೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:34
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಕ್ಷಣ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:25
ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 11:32
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ:
- ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲಡ್ಡು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಭೋಗ ಅರ್ಪಿಸಬೇಡಿ.
- ರಾಹುಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ಹಾ ಜಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
- ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು, ಈ ದಿನ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
- ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಅಥವಾ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯ ನಗರಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟು ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಥವಾ ಆಡಿ ತಿಂಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.