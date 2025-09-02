English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನಾಂಕ & ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಪಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ೧೬ ದಿನಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:11 AM IST
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆ.7ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆ.21ರಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಕೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲದಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ
camera icon6
Ketu Transit
ಕೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ! ಹರಿಯುವುದು ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲದಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಮುಕ್ತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
camera icon9
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
camera icon6
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ
ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನಾಂಕ & ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

Shradh 2025 Dates: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೃತ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿತೃ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಿದ್ದರೆ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಹೂರ್ತದೊಂದಿಗೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಸರ್ವಪಿತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ 2025 ದಿನಾಂಕ ಶ್ರಾದ್ಧ 2025 ದಿನಾಂಕಗಳು ಕುತುಪ್ ಮುಹೂರ್ತ ರೌಹಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ
7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಭಾನುವಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:54 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:44 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:44 ರಿಂದ 01:34 ರವರೆಗೆ   ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:34 ರಿಂದ 04:05 ರವರೆಗೆ
8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:44 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:44 ರಿಂದ 01:34 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:34 ರಿಂದ 04:04 ರವರೆಗೆ
9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಮಂಗಳವಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರಿಂದ 01:33 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:33 ರಿಂದ 04:03 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025, ಬುಧವಾರ ತೃತೀಯಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರಿಂದ 01:33 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:33 ರಿಂದ 04:02 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025, ಬುಧವಾರ ಚತುರ್ಥಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:43 ರಿಂದ 01:33 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:33 ರಿಂದ 04:02 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2025, ಗುರುವಾರ ಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರಿಂದ 01:32 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:32 ರಿಂದ 04:02 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2025, ಶುಕ್ರವಾರ ಷಷ್ಠಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:53 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರಿಂದ 01:32 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:32 ರಿಂದ 04:02 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2025, ಶನಿವಾರ ಸಪ್ತಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:52 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:42 ರಿಂದ 01:31 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:31 ರಿಂದ 04:00 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2025, ಭಾನುವಾರ ಅಷ್ಟಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:52 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರಿಂದ 01:31 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:31 ರಿಂದ 03:59 ರವರೆಗೆ
15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಸೋಮವಾರ ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರಿಂದ 01:30 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 03:58 ರವರೆಗೆ
16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಮಂಗಳವಾರ ದಶಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರಿಂದ 01:30 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 03:57 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2025, ಬುಧವಾರ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ರಿಂದ 01:30 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 03:56 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2025, ಗುರುವಾರ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರಿಂದ 01:28 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:28 ರಿಂದ 03:55 ರವರೆಗೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025, ಶುಕ್ರವಾರ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರಿಂದ 01:28 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:28 ರಿಂದ 03:55 ರವರೆಗೆ
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಶನಿವಾರ ಚತುರ್ದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:39 ರಿಂದ 01:27 ರವರೆಗೆ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:27 ರಿಂದ 03:54 ರವರೆಗೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, ಭಾನುವಾರ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:51 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:38 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:38 ರಿಂದ 01:27 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:27 ರಿಂದ 03:53 ರವರೆಗೆ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ!!

About the Author
Shradh 2025Shradh 2025 datesShradh in AstrologySarva Pitru AmavasyaPitru paksha 2025

Trending News