2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಮಹತ್ವ, ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Adhika Maasa 2026: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2026ರ ವರ್ಷವು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಲಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವು 12ರ ಬದಲು 13 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ? ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಅಧಿಕ ಮಾಸ ವಿಶೇಷ ಏಕೆ?: ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ 13 ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 354 ದಿನಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೌರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 365 ದಿನಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಅಂತರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಥವಾ ಮಾಲಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ: ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾಸವನ್ನ ಮೂಲತಃ "ಮಾಲಮಾಸ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಗಳು ಇದನ್ನ ಆಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಆ ಮಾಸ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ "ಪುರುಷೋತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರ ನೀಡಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾರಣ, ಅವನು ಅದರ ಆಡಳಿತಗಾರನಾದನು.
ಮಾಲಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ?: ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಮೇ 17, 2026ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಜೂನ್ 15, 2026ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದ ಉಪವಾಸವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು & ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?: ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಕ್ಷೌರ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭಗಳಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಲಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಹ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಗುಣ ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪೂಜೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
