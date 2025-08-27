ಶಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಣಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ತಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತೀದಿನ ಇಂಚಿಂಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆಯಂತೆ ಈ ಶಿರ

Where is Ganesha original head: ಹಿಂದೂಗಳ ಮೊದಲ ಆರಾಧನಾ ದೇವರು ಗಣೇಶ. ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಂತಲ್ಲ. ಆನೆಯ ಮೊಗವನ್ನು ಶಿರವನ್ನಾಗಿ ಧರಿಸಿದವನು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೀಗಿರುವುದಲ್ಲ. ಶಿವಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ವಿನಾಯಕನ ಶಿರ ಕಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಶಿವ ಕಡಿದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಗಣಪತಿಯ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶನ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಗಜಮುಖ, ಗಜಾನನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮುಖ ಆನೆಯದು. ಗಣೇಶನ ಈ ರೂಪವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನು ಗಜಾನನನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಿರಬಹುದು.
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿದೇವನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಶನಿದೇವನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಶನಿದೇವನ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ, ಗಣೇಶನ ತಲೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಶಂಕರನು ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಆನೆಯ ಮುಖದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ಎಂದು ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಣೇಶನ ರೂಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ತನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಂಕರನು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಾಗ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಶಿವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಡೆದಾಗ, ಶಂಕರನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಗಣೇಶನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಕುವರನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು, ಶಂಕರನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಹಾಕಿ ಮಲಗಿರುವ ಆನೆಯ ಶಿರವನ್ನು ತರುವಂತೆ ನಂದಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನ ಮೂಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತಾಳ ಭುವನೇಶ್ವರ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಿ ಗಣೇಶನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೈವಿಕ ಗುಹೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದೇವರುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.