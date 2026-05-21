Vastu Plants for attract money : ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ಗೋದಾಮು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮದಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು.. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Vastu Plants for Wealth : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡ: ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ (ತಾಂಬೂಲ) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಿಡವು ಎಲ್ಲಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡವು ಹಸಿರಾಗಿ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಹಸಿರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವಿರುವ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ಮರವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಮರ ನೆಡಲು ಸೂಕ್ತ ದಿಕ್ಕು : ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಅಡಿಕೆ ಮರವನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮರವು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮರವು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)