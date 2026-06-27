/ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ತೀರ್ಥ, ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಚಂದನ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಕ್ತರು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂವುಗಳು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವಿನ ಮಹತ್ವವೇನು?
ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂವಲ್ಲ. ಅದು ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೂವನ್ನು "ಅನುಗ್ರಹ ಪುಷ್ಪ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹೂವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಹೂವನ್ನು ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲು ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಆಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರವೇ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ತಲೆಗೆ ಮುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಲೆಗೆ ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮೊದಲು ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು, ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಲೆಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಸೆಯಬಾರದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೂವನ್ನು ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು
1. ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತಂದ ಹೂವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ಅದು ಬಾಡುವವರೆಗೆ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
2. ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
ಹೂವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
4. ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಹೂಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಹೂವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ತುಳಸಿ, ಹೂಗಿಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ.
5. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೂವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
* ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
* ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
* ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
* ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಗಮಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ಹೂವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.