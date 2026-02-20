ವಾರದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ!

Nail Cutting Astro Tips: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರದ ಯಾವ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸೋಮವಾರ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ:
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ. ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಗುರುವಾರ:
ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರದಂದು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಗುರುವಾರದಂದು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಶುಕ್ರವಾರ:
ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಶನಿವಾರ:
ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ:
ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ದಿನವಾಗಿರುವ ಭಾನುವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಲೆದೂರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.