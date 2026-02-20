English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಾರದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ!

Nail Cutting Astro Tips: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವಾರ, ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:19 PM IST
  • ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಶನಿವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
  • ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಯಾವ ದಿನ ಶುಭ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Nail Cutting Astro Tips: ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕಟ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರದ ಯಾವ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಸೋಮವಾರ: 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮಂಗಳವಾರ: 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾರ. ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬುಧವಾರ: 
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 

ಗುರುವಾರ: 
ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರದಂದು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಗುರುವಾರದಂದು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ಶುಕ್ರವಾರ:
ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

ಶನಿವಾರ: 
ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾನುವಾರ: 
ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ದಿನವಾಗಿರುವ ಭಾನುವಾರ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಲೆದೂರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

