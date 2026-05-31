Spiritual Tips : ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಎಂಬ ಸನಾತನ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ದಿನಗಳ ಶಕ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ - ಆರೋಗ್ಯದಾತ ಸೂರ್ಯ ದೇವ : ಭಾನುವಾರ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಾಣದಾತನಾದ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ 'ಅರ್ಘ್ಯ' (ನೀರು) ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ದಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮುನ್ನ ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಹಿತ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಸೋಮವಾರ – ಲಯಕಾರಕ ಶಿವಶಂಭು : ಸೋಮವಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನ ಶಿವನ ವ್ರತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಮುಂಜಾನೆ ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಜಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಬಿಳಿ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಂಗಳವಾರ – ಸಂಕಟಹರ ಆಂಜನೇಯ : ಮಂಗಳವಾರ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಿಗೆ (ಶಿವನ ಅವತಾರ) ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಜೀವನದ ಭಯ, ನಿರಾಶೆ ಹಾಗೂ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ನೀಡಿ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ 'ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ' ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರ – ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ : ಬುಧವಾರ ಬುದ್ಧಿ, ಕಲೆ, ವಿದ್ಯಾಧಾತನಾದ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರಾಗಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಈ ದಿನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವಾದ ವಿಠ್ಠಲನನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, 'ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ' ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗರಿಕೆ (ದೂರ್ವಾ), ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಕ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗುರುವಾರ – ಜಗತ್ಪಾಲಕ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರು : ಗುರುವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಜೊತೆಗೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪೂಜೆ ರಾಮಬಾಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಹೂವು, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ, ಗುರುವಾರದಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
ಶುಕ್ರವಾರ – ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ : ಶುಕ್ರವಾರವು ಜಗನ್ಮಾತೆಯರಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ದಿನ. ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ವ್ರತ-ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ದೇವಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಮೊಸರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಕಡಲೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಹಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಉಪವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಶನಿವಾರ – ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿದೇವ : ಶನಿವಾರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯದೇವತೆಯಾದ ಶನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದಿನ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿನ ಶನಿದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು, ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ, ಧೂಪ, ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
