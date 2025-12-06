ಒಣಗಿವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೀಳಬೇಡಿ! ಘೋರ ಪಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌

Vastu Tips for Tulsi : ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇಡಬಾರದು? ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬಳಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು? ಸೇರಿ ಹಲವು.. ಜನರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಣ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.! ಇವು ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲ
ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)