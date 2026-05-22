Job Astrology : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ.. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರಲ್ಲ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಜಾತಕದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Career Prediction : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು 'ವೃತ್ತಿ ಮನೆ' ಅಥವಾ 'ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಷ್ಟಕ ವರ್ಗಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿಗೆ ದೊರೆಯುವ 'ಪರಲ್' (ಬಿಂದು) ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಿಖರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಲ್ಗಳು: ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಲ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 35 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಲ್ಗಳು ಇದ್ದವರು, ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಲ್ಗಳು: ಪರಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇತರರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇವರ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಡ?: ಬ್ಯಾಕ್-ಎಂಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಇವರು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ (ಅಕೌಂಟಿಂಗ್) ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಔಷಧ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಬಹುದು?: ಇವರು ನಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ. (ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)