ಮುಂದಿನ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 1, 2025, 03:39 PM IST
  • ಕುಂಭ, ಮೀನ & ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರದು
  • ಶನಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ

ಮುಂದಿನ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

Shani Sade Sati effects: ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಂಭ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅವಧಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ  

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 3, 2027ರಂದು ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಉದಯ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ

ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?

* ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು
* ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. 
* ಶನಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
* ಯಾವುದೇ ಅಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 
* ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ.
* ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
* ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು 
* ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ

ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?

ಇಲ್ಲ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವಿರುವವರಿಗೆ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!!

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Shani Sade SatiShani Sade Sati on RashiShani Sade Sati zodiac signsShani DevASTROLOGY

