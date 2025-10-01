ಮುಂದಿನ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ

Shani Sade Sati effects: ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಂಭ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅವಧಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 3, 2027ರಂದು ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಉದಯ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ
ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
* ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು
* ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
* ಶನಿವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
* ಯಾವುದೇ ಅಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
* ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ.
* ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು
* ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
* ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?
ಇಲ್ಲ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವಿರುವವರಿಗೆ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ!!
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)