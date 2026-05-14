ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
White Cat Crossing Path: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟುವುದು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟಿದರೆ ಅದು ಶುಭ ಸೂಚನೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಅದು ದಾರಿ ದಾಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಕ್ಕು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಶುಭ, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟುವುದನ್ನ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಬೆಕ್ಕು ದಾರಿ ದಾಟುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)