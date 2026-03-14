ಶನಿ ದೇವನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾದಿದೆ ಕಂಟಕ!

ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸತಿ, ಧೈಯ್ಯಾ ಅಥವಾ ಶನಿ ದೋಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು? ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಶನಿ ದೇವನು ಕೇವಲ ಗ್ರಹವಲ್ಲ, ಅವನು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಶನಿ ದೇವನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರು ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಭಿಕ್ಷುಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಶನಿಯು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶನಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಶನಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು, ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶನಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶನಿ ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಭಿಚಾರ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಶನಿಯ ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಮಾರಿತನ ತೋರಿಸುವ, ಕೆಲಸದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿವಾರದ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶನಿವಾರದಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು
ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ. ಶಮಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ದಿನ ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ