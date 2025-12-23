English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Christmas 2025 : ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥಟ್‌ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋದು "ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್". ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್‌ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:21 PM IST
Santa Claus history : ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ, ನಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ಗೂ ಇದಕ್ಕು ಏನು ಸಂಬಂಧ..? 

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ಕರುಣೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್‌ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಕಾಣ್ಸೋದೆ ಇಲ್ಲ..! ಕಿಚ್ಚ್‌ ವಾರ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ದಚ್ಚು ಪತ್ನಿ ಟಕ್ಕರ್‌

ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಂತನಾಗಿದ್ದು, ಬಡವರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಥೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಟರ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಈ ಹೆಸರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಗುರುತು ಕೆಂಪು ಸೂಟ್, ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ, ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಚೀಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಧಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಆಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಳ, ಸಂತೋಷದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದಾನ, ದಯೆ, ಸಂತೋಷ, ನಗುವಿನ ಮನೋಭಾವ. ಇವು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

