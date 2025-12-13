English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ... ಮಾತುಮೀರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತೆ! ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಲೆಗೆಹತ್ತಿ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ

ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ... ಮಾತುಮೀರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತೆ! ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಲೆಗೆಹತ್ತಿ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆಮೆ ಉಂಗುರವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 13, 2025, 01:55 PM IST
    • ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಮೆ ಉಂಗುರವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
    • ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರಿಸಿದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ

ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ... ಮಾತುಮೀರಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತೆ! ದಾರಿದ್ರ್ಯ ತಲೆಗೆಹತ್ತಿ ಬದುಕೇ ನರಕವಾಗುತ್ತೆ

turtle ring side effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆಮೆ ಉಂಗುರವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆಮೆ ​​ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

ಜೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಮೆ ಉಂಗುರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.  

ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಮೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವಾಗ, ಆಮೆಯ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖವು ಹೊರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಣವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಂದ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.  

ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ಮರುದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ನಂತರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಿ. ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೀಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.  

ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಲಗೈಯ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಆಮೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಮೆ ​​ಉಂಗುರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಶುಭ. ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗಂಗಾಜಲ, ಹಾಲು, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಧೂಪ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಆಮೆ ಬೀಜ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ.  

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

